Vater und Sohn verzaubern als Elsa verkleidet die Welt

Am vergangenen Sonntag postete der norwegische Komiker Orjan Buroe auf Facebook ein Video, in dem er zusammen mit seinem 4-jährigen Sohn zum Titelsong «Let It Go» aus dem Film «Frozen» tanzt. Das Spezielle: Beide sind als Eiskönigin Elsa, der Hauptfigur des Films, verkleidet.



Innert kurzer Zeit mauserte sich der herzige Clip zum viralen Hit. Dass die beiden Frauenkleider tragen, hat auch viele Reaktionen und Kommentare generiert, von denen die meisten positiv sind: «Das ist so cool! Kinder lieben es, sich zu verkleiden. Man soll ihnen beibringen, dass Kleidung nicht deine Identität oder Sexualität definiert. Kleider haben kein Geschlecht!»

(mri)