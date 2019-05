Matterhorn-Video lässt Leute durchdrehen

«Mein Traum», «Da will ich unbedingt hin!» oder einfach nur «F***, ich liebe die Schweiz!». So reagieren die Leute auf Sylvias Video. Ihre Fahrt in der Gornergrat-Bahn mit Blick aufs Matterhorn wird in weniger als einer Woche fast 40'000-mal auf Facebook geteilt, über 7000-mal kommentiert, erhält mehr als 180'000 Reaktionen und erreicht über 5 Millionen Leute!



Jemand, der in der Schweiz aufgewachsen ist, mag den ganzen Hype darum vielleicht nicht nachvollziehen, sind wir doch die Schönheit unserer Berge gewohnt. Möglicherweise ist das Video ja für uns Einheimische ein Anstoss, wieder einmal in unsere tolle Bergwelt einzutauchen?



(mri)