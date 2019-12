«Das war eine wirklich extreme Erfahrung»

Das E-Sport-Experiment der PostFinance neigt sich dem Ende zu. Ein ganzes Jahr lang hat das «League of Legends»-Team in Bern zusammen trainiert. In dem Jahr konnten sie zahlreiche Erfolge verbuchen. Als krönenden Abschluss gewannen sie im November den Titel in der zweiten Season der Swisscom Hero League.

Ein Bungeejump zählte bei den Spielern zu den Highlights. (Foto: Screenshot) Ein Bungeejump zählte bei den Spielern zu den Highlights. (Foto: Screenshot)

In einem 15-minütigen Video blicken die Spieler auf ihre Erlebnisse zurück . Zu den Highlights zählte das Bungee-Jumping. «Das war eine extreme Erfahrung», sagt Mahdi «Pride» Nasserzadeh. Was die Spieler und auch der Coach sonst noch zum Projekt zu sagen haben, erzählen sie hier.

(tob)