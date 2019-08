Er ist 14 und spielt schon in der Profiliga: An der «Fortnite»-WM in New York nahm der Waadtländer Jérémy Dang mit dem Duo-Partner Noward aus Belgien teil. Sie belegten am Turnierende Rang 13. Damit gewannen beide je 50'000 US-Dollar.

Das Duo entschied eines der insgesamt sechs Games für sich. Zum Schluss setzte der Romand ein Zeichen und bodigte die restlichen Spieler. Er holte für das Team den Victory Royale. Wir haben mit ihm über die WM gesprochen.

Jérémy, du hast eines der sechs Games gewonnen. Was ging dir danach durch den Kopf?

4zr: Es war ein tolles Gefühl. Diesen Victory Royale werde ich nie vergessen. Ich freue mich auch sehr, dass sich alle meine Bemühungen gelohnt haben. Die Stimmung und das Publikum im Stadion waren ebenfalls toll.

Zusammen mit deinem Duo-Partner hast du am Schluss der WM Rang 13 belegt. Bist du zufrieden?

Ich hatte im Vorfeld natürlich gehofft, dass wir noch ein wenig weiter nach vorne kommen. Aber natürlich ist es sagenhaft, dass ich jetzt mit Noward zu den besten Duo-Teams der Welt gehöre.

Der 14-jährige Waadtländer Jérémy «4zr» Dang. (Foto: dr)

Ist dir etwas Negatives an der WM aufgefallen?

Es gab ein paar kleinere Probleme. Manchmal wurde zum Beispiel der Sound des Spiels von den Kommentatoren übertönt. Und die Spiel-Server liefen nicht die ganze Zeit.

Was nimmst du Positives mit?

Es war unglaublich, an einem Wettbewerb teilzunehmen, an dem die besten «Fortnite»-Spieler der Welt zusammenkommen. Dass ich als 14-Jähriger dabei den 13. Platz belege, ist der Wahnsinn. Das motiviert mich sehr für die Zukunft.

Das ist «Fortnite»



«Fortnite» ist ein Shooter-Game aus dem Battle-Royale-Genre. Die Spieler bekämpfen sich auf einem Schlachtfeld oder in einer Arena. Das Spielprinzip ist simpel: Wer bis zuletzt überlebt, gewinnt. Zu Beginn springen bis zu 100 Spieler allein oder in Teams über dem Spielfeld ab. Einmal gelandet, suchen sie nach Waffen, Materialien und Gegenständen für den Kampf. Die Arena wird mit der Zeit immer kleiner und zwingt die Spieler zur Konfrontation. Die Wurzeln des Battle-Royale-Genres liegen in Mods der Survival-Games «Minecraft» und «Arma 2».

