«Ein Europäer wird die ‹Fortnite›-WM gewinnen»

Es ist eine Sensation. Der 19-jährige Duong «Kinstaar» Huynh aus Freiburg nimmt kommendes Wochenende an der «Fortnite»-WM in New York teil. Der Star des europäischen E-Sport-Teams Solary hat sich sowohl für die Solo- als auch für die Duo-WM qualifiziert.

Die Finalspiele finden am 27. und 28. Juli statt. Den Gewinnern winkt ein Millionenpreisgeld. 20 Minuten hat vor der Weltmeisterschaft mit dem Romand gesprochen.

Kinstaar, was war das erste Game, das dich faszinierte?

Angefangen hat alles mit «Counter-Strike 1.6». Mit diesem Spiel habe ich meine Passion für das kompetitive Spielen entdeckt.

Du wirst an der WM vor einem Millionenpublikum spielen. Wie gehst du mit diesem Druck um?

Ich versuche es, wie bei vergangenen Turnieren zu handhaben: Ich lebe im Moment. Der Rest ist mir egal.

Woher kommt dein Pseudonym?

Ich habe es von meinem Cousin geklaut, der sich Hastaar nannte.

Was ist deine Lieblingswaffe in «Fortnite»?

Der Deagle, und zwar wegen des hohen Schadens.

Eine Schwäche im Spiel, an der du arbeiten musst?

Der Spielbeginn, der Spawn [Anmerkung der Redaktion: der Drop-Point auf der Karte]. Das ist der gefährlichste Moment für mich.

Wer hat Chancen, das Solo-Final zu gewinnen?

Abgesehen von mir würde ich sagen, dass es sicher ein Europäer sein wird, der gewinnt. Wir scheinen alle sehr gut vorbereitet zu sein.

Welches Duo hat die besten Chancen auf den Titel?

Die Amerikaner sind in dieser Disziplin sehr stark. Aber ich habe bei den Duos keinen speziellen Favoriten.

Was machst du mit dem Geld, falls du gewinnst?

Ich werde das Geld in erster Linie mit meiner Familie teilen und vielleicht auch einen Teil davon investieren.

Schweizer an der WM



Der Freiburger Kinstaar ist der einzige Schweizer, der sich sowohl für die Solo- als auch für die Duo-WM qualifiziert hat. Insgesamt gewannen vier weitere Schweizer ein Ticket für die WM. Mit dabei ist auch der Genfer Airwaks (als Duo mit seinem französischen Teamkollegen Nikof), der Neuenburger Vato (der im Team mit dem französischen Skite teilnimmt), der Waadtländer 4zr (im Team mit Noward aus Belgien) und der Deutschschweizer Issa, der im Solofinal spielt.

