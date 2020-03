«Fifa»-Turnier mit Schere, Stein, Papier entschieden

Wenn der E-Sport von Servern, Internet und Elektronik abhängig ist, kann es schon mal zu technischen Störungen während der Spiele kommen. So auch bei einem Qualifikationsspiel für den FUT Champions Cup in Bukarest.

Der Malteser Shaun «brandhsa» Galea und der Deutsche Hasan «hasoo» Eker konnten ihr entscheidendes Spiel wegen Serverproblemen nicht beenden. Statt auf eine Lösung zu warten, spielten die beiden in einer Runde Schere, Stein, Papier um den definitiven Sieg.

Regeln sind klar

Der Sieger beim kreativen Handspiel war Eker. Die Organisatoren von EA Sports veröffentlichten wenige Stunden nach dem ungewöhnlichen Match ein Statement auf Twitter.

Statement on FUT Champions Cup Stage V Qualifier match between Brandsha56 and Hasoo. #FGS20 pic.twitter.com/g0Rt62iSQV