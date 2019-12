«Fortnite»-Weltmeister wird E-Sportler des Jahres

Hochkarätige Musik-Acts, Scheinwerfer-Spektakel und klatschende Besucher in edler Abendgarderobe: Am vergangenen Wochenende ging es im Microsoft Theater in Los Angeles nicht etwa um Oscarverleihungen, sondern um Videospiele.

Kyle «Bugha» Giersdorf nimmt den Award entgegen (Bild: Game Awards) Kyle «Bugha» Giersdorf nimmt den Award entgegen (Bild: Game Awards)

Die Game Awards sind jedes Jahr aufs Neue ein Highlight der Gaming- und E-Sport-Branche. Besonders die diesjährige Auflage konnte seinen Status bezeugen, der Abend war mit zahlreichen Ankündigungen und Promi-Auftritten vollgepackt. So waren neben Grössen aus der Gaming-Branche bekannte Namen wie die Schauspieler Vin Diesel, Michelle Rodriguez und Norman Reedus zugegen. Auch der Tesla-Chef Elon Musk und die Band Green Day waren vor Ort.

«League of Legends» und «Fortnite»

Am Event stellten Sony, ­Microsoft und Nintendo neue Spiele vor. Xbox-Chef Phil Spencer präsentierte vor Ort gar die neuste Konsole, die Xbox Series X. Auch der E-Sport kam nicht zu kurz. Neben Awards wie «Game of the Year» – der an «Sekiro: Shadows Die Twice» ging – wurde auch ein Preis für «Best E-Sports Game» verliehen. Nominiert waren «Counter-Strike», «Dota 2», «Fortnite», «League of Legends» und «Overwatch».

Abräumen konnte schliesslich «League of Legends». Das Strategiespiel lockte am WM-Final im November Millionen Zuschauer vor den Bildschirm. E-Sportler des Jahres wurde Kyle «Bugha» Giersdorf. Der 16-Jährige gewann die Solo-WM zu «Fortnite» und sackte dabei drei Millionen Dollar ein.

(rca)