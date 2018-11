Das sind die Highlights der ersten Folge «Good Game»

Neben Turnieren wie der «Fifa»-Schweizer-Meisterschaft hat etwa die PostFinance ein eigenes E-Sport-Team unter Vertrag genommen. Der Gegenentwurf zu diesen neueren Formen ist André Christen. Seit bald 20 Jahren organisiert der Familienvater die Netgame-LAN-Partys. In der ersten Episode von «Good Game – die Esports-Revolution» erzählt er von seiner Passion und wieso seine Kids heute ebenfalls am Start sind.



Am Anfang der Sendung steht allerdings die Geschichte des E-Sports. Und zwar so einfach zusammengefasst, dass auch Noobs (E-Sport-Neulinge) folgen können. Wieder zurück in der Gegenwart kommt Michael Bieri, einer der Gründer der Swiss eSports League, zu Wort, und Moderator Reto Canova fordert den Streamer Erich in «Duck Game» heraus.

Zum Schluss hat Marco «Polo» Buchholz vom PostFinance-E-Sport-Experiment für all jene, die selbst von der grossen Gaming-Karriere träumen, den passenden Tipp.

Die Highlights der ersten Sendung siehst du im Video oben. Die ganze Sendung wird jeweils am Montagabend um 22.15 Uhr auf MySports One ausgestrahlt. Danach ist sie auf auf mysports.ch zu finden.

