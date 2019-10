«League of Legends» kommt aufs Handy

Der Entwickler des Strategiespiels «League of Legends», Riot Games, dringt in neue Gebiete vor. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Spiels kündigte das amerikanische Unternehmen gleich mehrere neue Spiele an.

Dazu zählen ein taktischer Shooter, ...

Have you met "Project A?" pic.twitter.com/gEKP5LH3Az — Riot Games (@riotgames) October 16, 2019

... ein Online-Kartenspiel, ...

“Time for a true display of skill!”

Who’s ready to take on Runeterra?

Follow @playruneterra and go to https://t.co/SaqkfOqYW1 and pre-register for a chance to play in this preview patch and other upcoming events. pic.twitter.com/eGLhqCyeGM — League of Legends 🥳 (@LeagueOfLegends) October 16, 2019

... eine Mobile-Version von «League of Legends» für Handys und Konsolen, ...

Show your skills on a whole new battlefield with @wildrift coming in 2020. Check out the clip to learn more!https://t.co/DDHdg2PkAq — League of Legends 🥳 (@LeagueOfLegends) October 16, 2019

... ein Kampfspiel ...

Project L: Riot fighting game pic.twitter.com/qbvi0qtPAs — Wario64 (@Wario64) October 16, 2019

... und sogar eine animierte TV-Serie!

Während neun Jahren konzentrierte sich das Unternehmen ausschliesslich auf das Aushängeschild «League of Legends», nun scheint Riot Games besonders auch Gebiete abzutasten, in denen die Konkurrenz von Blizzard bereits Fuss gefasst hat.

(rca)