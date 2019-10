«Meine Kinder sind stolz auf mein E-Sport-Hobby»

Die Swisscom Hero League ist in vollem Gange. Mehrere Spieler versuchen sich zurzeit für die Finalplätze zu «Clash Royale», «Hearthstone», «League of Legends» und «Counter- Strike» zu qualifizieren. Die Finalspiele finden vom 22. bis zum 24.11. am HeroFest in Bern statt. Hier kannst du Tickets für die Messe gewinnen.