«Overwatch» erhält einen neuen Support-Helden

Die Ankündigung eines neuen «Overwatch»-Helden sorgt unter Fans für Gesprächsstoff. Die Fähigkeiten und Ausstattung von Baptiste könnten die Meta (most efficient tactics available), also die derzeit erfolgreichste Taktik im Spiel, grundlegend verändern.

Jean-Baptiste Augustin ist eine haitianischer Feldsanitäter. Seine Schusswaffe ist vielseitig: Er kann den Gegnern mit Dreiersalven einheizen oder Teamkameraden mit Heilgranaten helfen, die bei der Detonation die Gesundheit wiederherstellen. Doch sein derzeit umstrittenster Skill ist das Lebenserhaltungsfeld. Dieses platziert Baptiste auf den Boden und macht alle Helden, die darauf stehen für einige Sekunden unverwundbar. Zusätzlich kann er mit seiner ultimativen Fähigkeit den Schaden und die Heilung verbündeter Projektile verdoppeln.

Blizzard will die Meta ändern

Die aktuelle Meta in «Overwatch» zieht eine bestimmte Team-Formation vor, die drei Supports und drei Tanks umfasst. Die Strategie dahinter ist es, die Gegner zu stürmen und zu isolieren. Der Entwickler Blizzard will dies mit dem neuen Update ändern. Der neue Held kann sein Team vor einem Ansturm beschützen. Ausserdem wurden einige Supports und Tanks schwächer gemacht, um der aktuellen Meta noch weiter entgegenzuwirken. Welchen Einfluss diese Neuerungen haben werden, bleibt abzuwarten.

Der neue Support-Held Baptiste ist derzeit mitsamt den anderen Updates auf dem Testserver im Battle.net-Client spielbar. Er wird Gerüchten zufolge noch diesen Monat auf den Live-Server kommen.

