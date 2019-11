«Was fehlt, ist ein Roger Federer des E-Sport»

Sascha Komaromy*, wie viele Gamer gibt es in der Schweiz?

Das kommt natürlich darauf an, wen man als Gamer mitzählt. Sicher ist, es sind viele. 2019 wurden bis Anfang November in der Schweiz 103'000 Spielkonsolen und 445'000 Games verkauft. Die gesamte Game-Branche macht schätzungsweise einen Umsatz von rund 80 Mio. Franken im Jahr.

Die Swiss Interactive Entertainment Association (SIEA) lanciert mit Swiss Gaming eine neue Plattform. Was will der Verband damit erreichen?

Wir beobachten, dass internationale Game-Firmen zunehmend aus der Schweiz abwandern. Andererseits zeigen immer mehr Firmen Interesse an Games, wie TCS, Swisscom oder PostFinance. Zudem gibt es hierzulande eine florierende Game-Szene mit rund 200 Studios. Unser Ziel ist es, die Branche als Ganzes zu fördern.

Was heisst das genau?

Wir wollen für alle Beteiligten Chancen schaffen. Einerseits sollen Fans über die Plattform mit Neuigkeiten über Entwickler, Events und Spiele versorgt werden. Andererseits wollen wir die Akteure der Industrie besser miteinander verknüpfen. Für die Zukunft sind diverse Workshops geplant. Ein wichtiges Thema ist der E-Sport.

Wie schätzt du die hiesige E-Sport-Szene ein?

Im internationalen Vergleich hinken wir natürlich noch hinterher. Doch ich glaube, dass E-Sport das Potenzial hat, einmal so gross zu werden wie der herkömmliche Sport. In Südkorea und den USA ist dies praktisch schon erreicht. Vor allem sehr junge Fans haben grosses Interesse am Thema. Was bei uns noch fehlt, um den E-Sport bekannter zu machen, ist ein Star, quasi ein Roger Federer des E-Sports. Erst mit einem solchen Aushängeschild kann man das Thema einer breiten Masse schmackhaft machen.

Wird es in der Schweiz je einen solchen Star geben?

Ja, mit der zunehmenden Professionalisierung der Branche geht das Hand in Hand. Wenn etwa die Schweizer Fussballliga künftig offiziell eine E-Sport-Liga veranstaltet, wird das automatisch in der Öffentlichkeit wahr- und auch ernst genommen und damit die Akzeptanz des Sport gesteigert. Toll wäre natürlich, wenn künftig das Interview mit der E-Sportlerin gleich gut geklickt würde wie das mit dem Skifahrer. Aber das wird mindestens noch fünf Jahre dauern.

*Sascha Komaromy ist ein langjähriger Kenner der Game- und E-Sport-Branche. Mittlerweile ist er Head of Swiss Gaming beim Verband Swiss Interactive Entertainment Association (SIEA).

