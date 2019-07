Am Wochenende gibt es hier 8 Neu-Millionäre

Die Teilnehmer stehen fest und das grosse Finale steht kurz ­bevor: Die «Fortnite»-Weltmeisterschaft lässt vom 26. bis 28. Juli die besten Gamer des Spiels gegeneinander antreten.

Über zehn Wochen lang versuchten sich insgesamt 40 Millionen Spieler, für die «Fort­nite»-WM zu qualifizieren. Nur 200 von ihnen haben es geschafft. An dem Megaevent spielen am 27. Juli erst die 50 Duo-Teams um den WM-Titel. Einen Tag später messen sich die 100 Solo-Spieler.

Punkte für Kills

Die Regeln der Finalspiele sind nun bekannt: In sechs Matchs werden sowohl im Solo- als auch im Duo-Modus Punkte für das entscheidende Ranking gesammelt. Jeder Kill bringt den Spielern einen Punkt. Je nach Platzierung gibt es zusätzliche Punkte. So erhält etwa der Sieger des Matchs satte 10 Punkte. Bei einem Punktegleichstand entscheidet die Anzahl Siege.

Alle Spiele werden vom ­Entwickler Epic Games auf Twitch, Youtube, Twitter und Facebook übertragen. 20 Minuten wird die Solo- und Duo-Finalspiele live übertragen.



Die Matches finden in der grössten Tennis-Arena der Welt statt, im Arthur Ashe Stadium in New York. (Foto: Keystone)

Fünf Schweizer, Ninja nicht

Viele Promis und bekannte Gesichter gibt es an der «Fortnite»-WM nicht. Die Mehrheit der grossen Streamer konnte sich in den zehnwöchigen Qualifikationen weder einen Platz im Solo- noch im Duo-Ranking erkämpfen. Auch der bekannteste «Fort­nite»-Streamer, Tyler «Ninja» Blevins, hat es nicht geschafft. Nur ein grosser Streamer konnte sich durchsetzen: das ehemalige FaZe-Clan-Mitglied Turner «Tfue» Tenney. Die Schweiz ist stark vertreten. Die Romands Pierre «Vato» Mesey, Duong «Kinstaar» Huynh, Karim «Airwaks» Benghalia, Jérémy «4zr» Dang und der Deutschschweizer Issa «Issa» Rahim sind dabei.

WM macht 8 Millionäre



Die qualifizierten Spieler haben bereits 50'000 Dollar auf sicher. Diese Summe ist jedoch im Hinblick auf das Preisgeld an der WM nur Taschengeld. Insgesamt werden 30 Millionen US-Dollar an Preisgeldern ausgeschüttet. Nach dem Wochenende werden acht Spieler zu Millionären. Die Erstplatzierten in Solos und Duos erhalten 3 Millionen Dollar. Der zweite Rang wird mit 1,8 Millionen, der dritte mit 1,2 Millionen und der vierte mit 1 Million Dollar honoriert.

Das ist «Fortnite»



«Fortnite» ist ein Shooter-Game aus dem Battle-Royale-Genre. Die Spieler bekämpfen sich auf einem Schlachtfeld oder in einer Arena. Das Spielprinzip ist simpel: Wer bis zuletzt überlebt, gewinnt. Zu Beginn springen bis zu 100 Spieler allein oder in Teams über dem Spielfeld ab. Einmal gelandet, suchen sie nach Waffen, Materialien und Gegenständen für den Kampf. Die Arena wird mit der Zeit immer kleiner und zwingt die Spieler zur Konfrontation. Die Wurzeln des Battle-Royale-Genres entstammen aus Mods der Survival-Games «Minecraft» und «Arma 2».

(rca)