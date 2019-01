Crossplay bei «Rocket League» ist nun Realität

Nach «Fortnite» folgt nun ein weiteres Spiel: Crossplay ist ab sofort auch bei «Rocket League» für alle Plattformen verfügbar. Konkret bedeutet es, dass Spieler auf der Playstation 4 bei der Suche nach Online-Partien auf Gegner stossen, die an der Xbox One, Nintendo Switch oder am Computer sitzen.

Die Funktion ist standardmässig eingeschaltet, kann jedoch in den Optionen des Spiels unter «Gameplay» angepasst werden. Dies erklärt das Entwicklerstudio Psyonix in einem Blogbeitrag zum Thema.

Gruppenbildung über alle Plattformen kommt bald

Laut Psyonix wird es bald ein erstes grosses Update für dieses Jahr geben. Mit diesem wird es dann möglich sein, plattformunabhängig Gruppen mit Freunden zu bilden. Bis es so weit ist, kann man Gamer anderer Konsolen jedoch über die Funktion der privaten Spiele einladen.

«Rocket League» ist das zweite Spiel in der Geschichte, das vollständiges Crossplay mit allen Plattformen anbietet. Im September 2018 hatte «Fortnite» sich als Erstes für ein übergreifendes Spiel eingesetzt. «Diese Ankündigung ist wichtig für uns, da wir wissen, wie sehr sich die Community ein vollständiges Crossplay gewünscht hat», heisst es in der Mitteilung von Psyonix.

(rca)