Darum ist das Shooter-Urgestein so beliebt

Michael Schuler gehört zu den passioniertesten «Counter-Strike»-Spielern im Land. In der zweiten Episode von «Good Game» wird der Athlet von Silentgaming während eines Turniers und in seiner Freizeit begleitet.

Umfrage Wie oft schaust du E-Sport-Spiele?

Ab und zu.

Selten.

Nie.

Ein ziemlicher «Counter-Strike»-Noob hingegen ist Streamer Erich. Ob seine bescheidenen Skills reichen, um «Good Game»-Moderator Reto zu besiegen? Du hörst und siehst es in der zweiten Episode. Die ganze Sendung wird jeweils am Montagabend um 22.15 Uhr auf Mysports One ausgestrahlt. Danach ist sie auf auf Mysports.ch zu finden.

