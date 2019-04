Wer vertritt 20 Minuten an der «Fifa»-Meisterschaft?

20 Minuten sucht den besten «Fifa 19»-Gamer. Derzeit läuft im Zürcher Geroldsgarten in den eStudios die Vorausscheidung für den Coca Cola eCup. Rund 600 Personen haben sich für das heutige Turnier beworben. 32 von ihnen stellen nun ihr Können unter Beweis.

Die Spielregeln:



– Konsole: Playstation 4

– Halbzeitdauer: 6 Minuten

– Modus: 1 vs. 1

– Kamera: Tele-Übertragung

– Handspiel: Aus

– Verletzungen: Aus

– Schwierigkeitsgrad: Weltklasse

– Spielgeschwindigkeit: Normal

– Pause für Auswechslung: Nur wenn der Ball ruht



Steht es auch nach der Verlängerung in der K.-o.-Phase unentschieden, wird der Gewinner durch Elfmeterschiessen ermittelt.



Teamwahl: *85er-Modus (Nur Raiffeisen Super League Teams)



Weitere Infos findest du auf

Der Gewinner erhält eine Wildcard und nimmt im Mai direkt am Final an der Fantasy Basel teil. Am Coca Cola eCup trifft er auf Gewinner anderer Vorrunden. Auf diese wartet ein Preisgeld von 30'000 Franken. Organisiert wird die Schweizer Meisterschaft zu «Fifa» von Gameturnier.ch. Das grosse Finale findet am 5. Mai statt.

(rca)