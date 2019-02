«League of Legends»-Team G2 will hoch hinaus

Die europäische «League of Legends»-Meisterschaft, die LEC, ist in vollem Gange. In Berlin messen sich zurzeit zehn Teams und kämpfen um einen Platz im Final, der im April in der Ahoy-Arena in Rotterdam stattfinden wird.

Luka «PerkZ» Perkovic und sein Team G2 in Action. (Bild: Riot Games) Luka «PerkZ» Perkovic und sein Team G2 in Action. (Bild: Riot Games) Was ist «League of Legends»?



Das Videospiel «League of Legends», kurz «LoL», wurde im Jahr 2009 von Riot Games veröffentlicht. Es fällt in die Kategorie der sogenannten Multiplayer Online Battle Arena (Moba). Im Game treten zwei Teams à je fünf Spieler gegeneinander in einer Arena an. Sie starten jeweils bei ihrem Gebäude – Nexus genannt. Ziel ist es, die gegnerische Türme und schliesslich den Nexus zu zerstören. Den Teams stehen eine Fülle von Spielfiguren mit individuellen Eigenschaften zur Auswahl. Monatlich wird «LoL» weltweit von Millionen Gamern gespielt. Mehr Infos zu E-Sport und «LoL» findest du Das Videospiel «League of Legends», kurz «LoL», wurde im Jahr 2009 von Riot Games veröffentlicht. Es fällt in die Kategorie der sogenannten Multiplayer Online Battle Arena (Moba). Im Game treten zwei Teams à je fünf Spieler gegeneinander in einer Arena an. Sie starten jeweils bei ihrem Gebäude – Nexus genannt. Ziel ist es, die gegnerische Türme und schliesslich den Nexus zu zerstören. Den Teams stehen eine Fülle von Spielfiguren mit individuellen Eigenschaften zur Auswahl. Monatlich wird «LoL» weltweit von Millionen Gamern gespielt. Mehr Infos zu E-Sport und «LoL» findest du hier

Ein Team sticht derzeit besonders heraus: G2 Esports. Mit einer Siegesserie dominieren sie derzeit die Liga. 20 Minuten hat Team-Captain Luka «PerkZ» Perković in Berlin getroffen und mit dem Kroaten im Videointerview unter anderem über Rollenwechsel, Motivation und psychischen Druck gesprochen.

(20M)