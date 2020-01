Das Schweizer Fernsehen investiert in den E-Sport

E-Sport im Schweizer Fernsehen? Bisher wurde bei SRF nur über den Digital-Kanal sporadisch über inter­nationale und Schweizer Highlights berichtet. Die Westschweizer Kollegen des SRF gehen nun einen Schritt weiter.

Umfrage Was halten Sie von E-Sport? Ich verfolge E-Sport aktiv.

Gute Sache, aber interessiert mich nicht.

Der Hype darum ist mir viel zu gross.

Ab sofort verbreitet Radio Télévision Suisse mit der neuen Sendung «RTS eSport» täglich Inhalte über die Streaming-Plattform Twitch. Chefredaktor und Projektleiter von «RTS eSport», Stéphane Laurenceau, will die Debatte um den E-Sport fördern. «Unser Angebot richtet sich an ein ­junges Publikum, das sich über E-Sport informieren will», so Laurenceau.

Nicht nur E-Sport

Das Projekt wurde von RTS-Mitarbeitern aus verschiedenen Abteilungen ins ­Leben gerufen, die eines gemeinsam haben: ihre Leidenschaft für Videospiele. Das Team aus sieben Leuten ­streamt aus einem alten Regieraum von Studio 4, das grösste Studio von RTS in Genf.

Die Inhalte variieren stark. Die Redaktoren besprechen neue Games, News aus der Spielebranche und veranstalten interne Wettkämpfe. «Natürlich sprechen wir auch über die grossen E-Sport-Turniere mit besonderem Augenmerk auf die Schweizer Szene», sagt Laurenceau.

Für die viermonatige Testphase hat RTS rund 50'000 Franken in Gaming-Infrastruktur investiert. Sollte der Test ­erfolgreich verlaufen, gibt es Aussicht auf eine Weiterführ­ung des Formats.

(rca)