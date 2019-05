Das sind die Schweizer «Fifa»-Champions

An der Fantasy Basel wurde neben der Swiss Gaming Challenge auch der Grand Final des Coca-Cola-E-Cup abgehalten. Die besten Spieler aus der Schweiz kämpften in «Fifa 19» um den begehrten Pokal. Am Samstag fand zunächst das Finale im 2 gegen 2 statt. Luca Boller und Tim Katnawatos vom FC Basel konnten sich mit 2:0 gegen Leandro Curty und Fabio Pechlaner vom FC Lugano durchsetzen. Die Gewinner nehmen 5000 Franken mit nach Hause.

In der Königsklasse 1 gegen 1 schaffte es Mergim Sadriji, Gewinner des 20-Minuten-Wildcard-Turniers, ins Halbfinale. Dort unterlag er aber Dario Manta. Dieser traf im Final auf Stefan Beer und lieferte sich in einem Best of 3 einen erbitterten Kampf. Nach einem 1:1 holte sich Dario Manta im dritten Spiel den entscheidenden Sieg und somit den Titel des Schweizer Meisters in «Fifa 19». Er gewinnt 10'000 Franken. Manta: «Es ist überwältigend und ich bin sprachlos. Es war ein langer Weg und ich bin dankbar für alle, die mich auf dem Weg zum Titel unterstützt haben.»

(rca)