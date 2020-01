Youtuberin spielt Fitness-Game in 18 Stunden durch

Unermüdliches Spielen ist beim Speedrunning oft Voraussetzung, wenn man ein Game möglichst schnell in einem Zug durchspielen will. Beim Fitness-Game «Ring Fit Adventure» kann man jedoch nicht einfach auf der Couch sitzen. Das Spiel verlangt körperlich intensive Trainingseinheiten.

Bei «Ring Fit Adventure» spielt man mit einem elastischen Ring. Bei «Ring Fit Adventure» spielt man mit einem elastischen Ring.

Bisher haben laut Speedrun.com drei Personen einen solchen schnellen Durchgang bereits durchgezogen. Wer bis zum Ende des Spiels durchflitzen will, muss mit bis zu 20 Stunden rechnen. Kein gewöhnlicher Gang ins Fitnessstudio also.

54 Kilometer für einen Durchlauf

Die Japanerin Sakinyan hält derzeit den Weltrekord. Auf Youtube zeigt sie, wie sie 18 Stunden am Stück Stretching-, Jogging- und Gymnastik-Übungen macht. Das Resultat am Schluss: Über 2200 verbrannte Kalorien, 54 zurückgelegte Kilometer und über 50'000 Trainingseinheiten mit dem Fitness-Ring. Am Ende sinkt sie erschöpft zu Boden.

Beim Fitness-Spiel «Ring Fit Adventure» auf Nintendo Switch werden die beiden kleinen Controller (Joycons) jeweils in einem elastischen Fitness-Ring und in einem Band ums Bein befestigt. Diese messen dann die Bewegung an Ober- und Unterkörper. Wie das bei Sakinyan aussieht, siehst du im Video oben.

(rca)