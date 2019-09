E-Sport-Profis enterten das Verkehrshaus Luzern

Gelungener Auftakt für die neue Eventserie: Das UnEversE-Turnier im Verkehrshaus war am Wochenende ein Hotspot für Gaming und E-Sport. Vor Ort trafen sich nationale und internationale Spieler zum freundschaftlichen Wettbewerb und bewiesen gleich in mehreren Disziplinen ihr Können.

Umfrage Was halten Sie von E-Sport? Ich verfolge E-Sport aktiv.

Gute Sache, aber interessiert mich nicht.

Der Hype darum ist mir viel zu gross.

Die Teams waren anders zusammengesetzt als üblich. Anstatt dass die Mannschaften in ihrer ursprünglichen Aufstellung spielten, wurden sie auf unterschiedliche Teams aufgeteilt – Team rot und Team blau. Anführer der Teams waren Topspieler aus dem französischen E-Sport-Team Vitality, Daniele «Jizuke» Di Mauro und Amadeu «Attila» Carvalho.

Weitere Events im Verkehrshaus

Insgesamt 20 Spieler, darunter auch solche aus Schweizer Teams wie mYinsanity, nahmen teil. Ziel war es, die meisten Punkte für das zugeteilte Team zu sammeln. Gespielt wurden Games wie «League of Legends», «Smash Bros. Ultimate», «Fifa 20», «Rocket League» und weitere Titel.

Am Ende holte sich Team blau mit Attila den Sieg. In der Red Bull Gaming World soll nun jeden Monat wieder ein E-Sport-Event stattfinden. Am 13. Oktober wird der Champion zum Mobile-Game «Clash Royale» gekürt. Im November findet der Logitech G «Fortnite» Cup statt und im Dezember die Red Bull Itemania mit «League of Legends».

(rca)