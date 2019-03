Sie coacht die besten E-Sportler der Schweiz

Im derzeit noch männerdominierten E-Sport nehmen auch immer mehr Frauen wichtige Funktionen ein. So auch Nina Zweifel. Die 22-Jährige coacht beim Schweizer Team mYinsanity über 25 Männer. Sie ist die erste Anlaufstelle, wenn die Spieler ein Problem haben. Dazu gehören Lampenfieber an Live-Events, wo die E-Athleten vor Publikum spielen, oder Konflikte während entscheidenden Spielen an Turnieren.

Die angehende Sportpsychologin rutschte per Zufall in den E-Sport und war fasziniert vom virtuellen Wettkampf. Sie meldete sich bei den Verantwortlichen von mYinsanity und wurde zunächst für verschiedene Aufgaben wie das Betreuen von Social Media eingesetzt. Doch als bekannt wurde, dass Nina Psychologie studiert, wurde sie zunehmend von den Spielern angesprochen. Seit 2018 betreut sie diese nun offiziell – freiwillig, neben dem Studium und ohne Lohn.

Turnier-Comeback dank effizienter Pinkelpause

Wenn Nina Zweifel mit schweren Lebenskrisen wie Depressionen konfrontiert wird, respektiert die Studentin ihre Grenzen. In solchen Fällen rät sie zum Besuch beim ausgebildeten Psychologen. «Das Wohlergehen der Spieler hat für mich oberste Priorität», sagt Zweifel. Ob sie nach dem Studium weiterhin einen Job als E-Sport-Psychologin wahrnehmen will, weiss sie noch nicht.

Doch Erfolg kann sie schon aufweisen. In einem Final zu «League of Legends» war ihr Einfluss matchentscheidend: Bei einem Rückstand von 0 zu 2 war die Stimmung unter den Spielern angespannt. Nina machte den Vorschlag, die Zeit während der Pause effizienter zu nutzen und das Ziel der nächsten Runde nüchtern zu diskutieren. Sie konnte die negative Dynamik lösen und den Teamgeist wiederherstellen. Das zeigte Wirkung: Die fünf E-Sportler sorgten für ein Comeback und holten sich den Titel mit 3:2.

