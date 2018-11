E-Sport auf der grössten Leinwand der Schweiz

Der E-Sport findet zum zweiten Mal seinen Weg ins Luzerner Verkehrshaus. An der Red Bull Itemania können die Zuschauer auf der grössten Leinwand der Schweiz das «League of Legends»-Turnier hautnah verfolgen. Vier Teams treffen im Turnier gegeneinander an und kämpfen um den Titel.

Nach der Qualifikation an der SwitzerLAN 2018 konnten sich die Swiss Agents als erstes Team behaupten. Die Swiss Agents bildeten dieses Jahr bereits die Schweizer Delegation an den IESF World Championships im taiwanischen Kaohsiung.

In einem weiteren Online-Qualifier hat sich das Schweizer Roster des deutschen Teams Penta Sports durchgesetzt. Die beiden treffen an der Red Bull Itemania auf internationale Gäste: GamersOrigin aus Frankreich und Berlin International Gaming (BIG) aus Deutschland. BIG gehört zu den deutschen Topteams, die sie sich jährlich für die Playoffs der ersten Liga der ESL qualifizieren. GamersOrigin hat ebenfalls einige Turniersiege vorzuweisen.

Etwas andere Regeln

Das «League of Legends»-Turnier in Luzern ist kein gewöhnliches. Im Gegensatz zu üblichen Formaten gelten am 1. Dezember spezielle Regeln. Zu Beginn des Wettkampfs müssen die Teams bei einer Auktion mit fiktivem Geld Verhandlungsgeschick beweisen, um sich die gewünschten Spielgegenstände für den Kampf zu sichern.

Nur die an der Auktion erworbene Gegenstände und Ausrüstung dürfen im Turnier genutzt werden. Normalerweise können diese im Spiel selber frei nach Strategie mit Gold erworben werden. Die Einschränkung dieses ungewohnten Formats soll frischen Wind in die Routine der Spieler bringen und verlangt nach strategisch schneller Anpassung.

Gaming-Weekend

Zuschauer kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Neben dem professionellen Wettkampf können Spieler den Kommentatoren über die Schultern schauen, Games und Konsolen ausprobieren oder sogar selbst an Maus und Tastatur sitzen.

Vom 30. November bis 2. Dezember findet gleichzeitig eine LAN-Party statt, ebenfalls zu «League of Legends». Bis zu 32 Teams dürfen sich vor Ort in freundschaftlicher Manier messen. Neben einem Hauptturnier können die Teilnehmer auch in zahlreichen Side-Events spielen. Die Anmeldung dafür findest du hier.

