Er treibt E-Sport mit seinem Handy im Bett

Im asiatischen Raum ist E-Sport auf dem Handy weit verbreitet. So wird laut dem «China Mobile Games Monitor» ein Viertel der beliebtesten Handytitel kompetitiv gespielt. In Europa und der Schweiz hinkt die Entwicklung hinterher. Das ändert sich nun langsam: Die Swisscom Hero League hat «Clash Royale» ins Programm aufgenommen und Esports.ch beleuchtet den mobilen E-Sport in einer eigenen Serie. Ein Vorteil gegenüber dem PC ist, dass ein stationäres Gerät entfällt, es kann also jederzeit und überall gespielt werden.

Zu den besten Mobile-E-Sportlern hierzulande gehört Karan «SenpaiRekt» Rastogi. Er fährt Ende Januar an die Red Bull MEO in Dortmund, einem Event für kompetitives Mobile-Gaming, wo er sich mit 77 Spielern aus der ganzen Welt in «Clash Royale» misst. Für die aktuelle Sendung hat «Good Game» Rastogi in Genf besucht und erfahren, wo der 17-Jährige am liebsten trainiert.

Die ganze Sendung «Good Game» läuft jeweils am Montagabend auf MySports One. Ab Dienstagmittag ist sie auch auf MySports.ch zu finden.

