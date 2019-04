Jeder vierte Schweizer sieht E-Sport als Sportart

E-Sport ist in der Schweiz beliebt. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, ZHAW. 27,6 Prozent der Befragten sähen im Online-Wettkampf eine neue Sportart, heisst es in der Mitteilung.

Für die Studie «eSports Schweiz 2019» wurden 1011 Personen in drei Sprachregionen befragt. Sie wurde von der ZHAW in Zusammenarbeit mit UPC Schweiz, den Basler Versicherungen und dem TCS durchgeführt.

«Von Strukturen, wie man es bei klassischen Sportarten kennt, sind wir zwar noch weit entfernt, doch wird im E-Sport-Bereich gerade viel über diese Entwicklung diskutiert», erklärt Boris Mayencourt, Präsident der Swiss eSports Federation.

«Fortnite» mehr geschaut als gespielt

Wie die Befragung zeigt, wissen 30,6 Prozent der Schweizer, was E-Sport ist, und assoziieren das Thema mit dem Begriff Wettkampf beziehungsweise Wettbewerb. «Aufregend», «interessant» und «attraktiv» sind Begriffe, mit denen E-Sport von den Befragten in Verbindung gebracht wird.

Rund ein Drittel der Schweizer Bevölkerung bezeichnet sich selbst als «Gamer» oder «E-Sportler». Elf Stunden pro Woche wird im Schnitt gespielt und Gamer investieren durchschnittlich 1270 Franken in ihr Equipment. Das beliebteste Videospiel in der Schweiz ist «Fifa». Das Battle-Royale-Game «Fortnite» hingegen hat am meisten Zuschauer. Der beliebteste Informationskanal für das Thema E-Sport ist Youtube.

E-Sport auf dem Handy?

Das Interesse an E-Sport dürfte in den kommenden Jahren weiter ansteigen. Die nächste Generation wachse mit dem Thema auf, schreiben die Autoren der Studie. «Wir sind gespannt, ob und wie sich E-Sport auch in Richtung Handy bewegt und wie sich der E-Sport-Konsum in der Schweiz entwickelt, was Inhalte im TV, auf Streamingplattformen oder anderen Kanälen angeht», erklärt Marcel Hüttermann, Studienleiter der ZHAW, in einer Mitteilung.

