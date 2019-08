22-jähriger E-Sportler darf während der RS trainieren

E-Sport und Armee: Dass sich das nicht beissen muss, zeigt zurzeit der 22-jährige Arber «Kastravec» Zogjani. Er spielt während der RS zweimal in der Woche das Strategiespiel «League of Legends» mit seinem Team von Flayn eSports. Der Führungsunterstützungspionier-Rekrut hat in einem leeren Raum der Kaserne Oberstammheim sein eigenes PC-Equipment aufgestellt und darf dort in die Tasten hauen – während der Ausgangszeiten.

Das Videospiel «League of Legends», kurz «LoL», wurde im Jahr 2009 von Riot Games veröffentlicht. Es fällt in die Kategorie der sogenannten Multiplayer Online Battle Arena (Moba). Im Game treten zwei Teams à je fünf Spieler gegeneinander in einer Arena an. Sie starten jeweils bei ihrem Gebäude – Nexus genannt. Ziel ist es, die gegnerische Türme und schliesslich den Nexus zu zerstören. Den Teams stehen eine Fülle von Spielfiguren mit individuellen Eigenschaften zur Auswahl. Monatlich wird «LoL» weltweit von Millionen Gamern gespielt.

Es brauchte viel Überzeugungsarbeit. Zogjani musste ein ausführliches Gesuch einreichen und eine Präsentation über seine Tätigkeit als E-Sportler abhalten. «Ich konnte meinen Vorgesetzten den E-Sport näherbringen, mein Team-Coach half mir mit der Präsentation», sagt Zogjani. Nach drei Wochen wurde sein Gesuch angenommen.

Keine E-Sport-RS

Das Opfern des Ausgangs war laut Armeesprecherin Delphine Allemand Grundvoraussetzung für die Bewilligung. Ein Ausnahmefall sei es aber nicht: «E-Sportler können in der Rekrutenschule aufgrund ihrer militärischen Leistungen Trainingszeiten beantragen», so Allemand.

Eine reine E-Sportler-RS werde es aber nicht geben, dafür fehle noch die Anerkennung von Swiss Olympic. Für die ersten Qualifikationsspiele der Hero League muss Zogjani wegen der RS aussetzen. «Ich hoffe aber, dass ich für andere den Grundstein für E-Sport im Militär legen konnte», sagt er.