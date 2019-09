So verbringt ein Schweizer E-Sportler seinen Tag

Das Schweizer E-Sport-Team PostFinance Helix besteht aus fünf jungen Spielern die sich Vollzeit dem Strategiespiel «League of Legends» widmen. Das Profi-Team trainiert wöchentlich körperlich so wie virtuell und misst sich in Wettkämpfen in der Schweiz und in Europa. Begleitet ihre Reise auf Postfinancehelix.ch und auf den sozialen Kanälen Instagram Twitter sowie Facebook