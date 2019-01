Das Heuballen-Stapeln wird offiziell zum E-Sport

Bisher war das Stapeln pixeliger Heuballen nur ein Feature in der Spielereihe «Landwirtschaft-Simulator». Doch schon bald können virtuelle Hobbyfarmer ihr Talent in der neuen Farming Simulator League unter Beweis stellen.

Umfrage Was hältst du vom «Landwirtschafts-Simulator» als E-Sport? Heuballen stapeln? Das ist ein Witz, oder?

Alles kann ein E-Sport werden, wenn die Community gross genug ist

Finde ich super, das Spiel bietet viel mehr als manche meinen!

Weiss nicht

Schon letztes Jahr testete der Schweizer Entwickler ­Giants Software die E-Sport-Tauglichkeit der Simulation am Herofest in Bern: Dort gab es für den besten virtuellen Landwirt bis zu 3000 Franken zu gewinnen. Jetzt will der Hersteller mit der eigenen ­E-Sport-Liga grösseres Geschütz auffahren. In zehn Turnieren in Europa soll ein Preisgeld von insgesamt bis zu 250'000 Euro verteilt werden.

Schweiz mit dabei

Laut Marketing-Manager Martin Rabl wird eines der Turniere auch in der Schweiz stattfinden: «Das stand schon von Anfang an fest, schliesslich haben wir hier auch unsere Wurzeln.» Dabei werde es für die lokalen Fans auch viel zu gewinnen geben. Um das Preisgeld zusammenzubringen, hat Giants Software auch schon nam­hafte Sponsoren wie Logitech und Intel mit an Bord geholt.

Christian Ammann, CEO von Giants, hält die Liga für eine einzigartige Möglichkeit: «Die Spieler geniessen das kompetitive Farmen nun schon seit Jahren, aber es hat sich nie richtig als E-Sport ­etabliert.» Das Spiel selbst werde zu diesem Zweck ein Update erhalten. Neben dem Heuballen-Stapeln soll in Zukunft ein neuer 3-gegen-3-Modus dazukommen.

(rca)