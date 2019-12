Im Verkehrshaus steigt der Showmatch des Jahres

In Luzern ist es wieder so weit: Die Red Bull Gaming World by Logitech G im Verkehrshaus bietet mit Itemania heute volle E-Sport-Action. Zwei Teams, Inferno und Ocean, bestehend aus wild durchmischten Schweizer Profis, kämpfen um den Sieg.

Umfrage Welches Team wird gewinnen? Team Ocean

Team Inferno

Speziell an dem Turnier: Die Spieler haben keine freie Wahl an Ingame-Gegenständen, wie das normalerweise der Fall ist. Stattdessen müssen die Teams mit begrenzten Ressourcen im Vornherein entscheiden, welche Hilfsmittel sie brauchen. Kreativität und Flexibilität ist gefragt.

