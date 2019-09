Im Verkehrshaus wird jetzt um den Sieg gezockt

Heute wird im Verkehrshaus die Red Bull Gaming World by Logitech G eröffnet. Am Event treten Schweizer Top-Teams mit Unterstützung internationaler Grössen gegeneinander an. Im Stream oben kannst du das Ganze live mitverfolgen. Schau dir hier den Zeitplan an und verpasse dein Lieblingsgame nicht:

Umfrage Wärst du auch gern ein E-Sportler? Bin ich schon.

Ich bin drauf und dran.

Nein, für mich ist es mehr ein Hobby.

Keine Ahnung, was das ist.



Samstag, 21. September: 12.45 Uhr: Start Stream 13.00 Uhr: «Retimed» 13.30 Uhr: «Rocket League» 14.30 Uhr: «FIFA 20» 15.30 Uhr: «League of Legends» 16.30 Uhr: «Smash Bros. Ultimate» 17.30 Uhr: «Minecraft» 18.30 Uhr: Siegerzeremonie

(rca)