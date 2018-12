Nintendos Lieblinge prügeln sich wieder

Mit «Super Smash Bros. Ultimate» soll das ultimative «Smash»-Erlebnis geliefert werden: Der fünfte Teil der Game-Reihe von Entwickler Nintendo treibt es mit den Zahlen nämlich auf die Spitze. 74 wählbare Charaktere, 103 Stages und über 850 Soundtracks sammeln sich aus dem Kollektiv beliebter Videospiele von Nintendo oder Drittanbietern.

Umfrage Was hältst du vom neuen «Smash Bros.»? Das ULTIMATIVSTE Smash bisher!

Nicht mein Ding.

Es ist ganz okay, es gibt aber bessere Kampfspiele.

«Super Smash Bros. Ultimate» ist ein Prügelspiel von Nintendo. Der fünfte Ableger der Game-Serie erschien am 7. Dezember für Nintendo Switch.



Infos zu Schweizer «Smash»-Turnieren gibt es auf der ist ein Prügelspiel von Nintendo. Der fünfte Ableger der Game-Serie erschien am 7. Dezember fürInfos zu Schweizer «Smash»-Turnieren gibt es auf der Webseite von Swiss Smash

Am 7. Dezember hat der Prügelspass nun wieder angefangen und ist für die Nintendo Switch erschienen. Das Kampfspiel ist bekannt dafür, dass Anfänger leicht einsteigen können. Trotzdem hat «Smash Bros.» genug Spieltiefe und Komplexität, um fest in der E-Sport-Szene verankert zu sein.

Auch für Zuschauer attraktiv

Destan Huynh ist vom Erfolg des neuen Spiels überzeugt. Er ist der amtierende «Smash»-Schweizer-Meister. «Die Community weltweit und in der Schweiz wird wachsen», sagt der 19-Jährige, der für das Team mYinsanity an Turnieren in der Schweiz teilnehmen und seinen Titel verteidigen wird.

Das schnellere Gameplay im Vergleich zum Vorgänger sei ein grosses Plus. «‹Smash Ultimate› bringt technische Aspekte aus Vorgängern zurück, die auch in anderen Kampfspielen vorhanden sind. Das macht es viel attraktiver für Veteranen.» Auch für Zuschauer sei das Spiel durch das neue Tempo spannender anzusehen.

Gegner aus dem Bildschirm katapultieren

In «Smash Bros.» können sich ein bis acht Spieler auf den Plattform-Arenen messen – sei es im Team oder einer gegen einer. Die Bedingungen für einen Sieg sind simpel: Je mehr Schaden der Gegner hat, desto weiter fliegt er. Ziel ist es, den Gegner aus dem Rand des Bildschirms zu katapultieren.

Jeder Charakter hat dabei verschiedene Stärken und Schwächen. Einige sind langsamer unterwegs, dafür schlagen sie fester zu. Das Hauptformat im E-Sport ist meistens ein 1v1-Setting mit drei Leben und einer flachen Stage mit kleinen schwebenden Plattformen.

(rca)