Sei beim Hero-League-Finale virtuell in der Crowd

Die Schweizer E-Sport-Liga der Swisscom hält am 2. Mai ihr Finale ab. Die besten Gamer hierzulande messen sich in «League of Legends», «Counter-Strike: Global Offensive» und «Clash Royale».

Umfrage Interessierst du dich für E-Sport? Ja, sehr sogar.

Ein wenig.

Nein, gar nicht.

Ich spiele lieber selber.

Die Swisscom Hero League findet wegen der Pandemie online statt. Das bedeutet: Die Spieler treten von zu Hause aus gegeneinander an. Damit trotzdem ein sportliches Gemeinschaftsgefühl entsteht, haben Fans die Möglichkeit, virtuell dabei zu sein. Dabei gibts sogar ein Handy zu gewinnen.

Was du dafür tun musst

Die Virtual Cheering Crowd soll live im Stream zu sehen sein und besteht aus Fotos der Fans. Schicke bis am 23. April dein Cheering-Selfie per Mail oder Twitter ein. Die Teilnahmebedingungen findest du hier. Das originellste Bild wird von der Swisscom mit einem Samsung Galaxy S10 belohnt.

Das Finale wird am 2. Mai ab 14 Uhr auf dem Twitch-Kanal der ESL Swiss übertragen.

(rca)