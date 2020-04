China verbietet Verkauf von «Animal Crossing»

Die Hongkong-Proteste auf den Strassen sind mit der Ankunft des Coronavirus verstummt. Regierungskritische Bürger in China hält dies jedoch nicht davon ab, auf anderen Kanälen zu demonstrieren. Die Aktivisten nutzten das neue, sehr erfolgreiche Nintendo-Game «Animal Crossing: New Horizons» für Protest-Zwecke. Das hat Folgen.

Die demokratische Bewegung verbreitete sich auf den sozialen Medien wie ein Lauffeuer. Das Lebenssimulations-Spiel bietet den Gamerinnen und Gamern nämlich die kreative Freiheit, eigene Bilder und Dekorationen für ihr virtuelles Haus zu designen.

Animal Crossing is Fast Becoming a New Way for Hong Kong Protesters to Fight for Democracy! The #Covid_19 pandemic has halted public demonstrations, so protesters are taking their cause to #AnimalCrossing.https://t.co/A599kjlYsV



(This is my island!) pic.twitter.com/vjBhzw1nUa