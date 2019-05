Verfolge live den Kampf um 40'000 Fr in Basel

An der Fantasy Basel wird der E-Sport dieses Jahr grossgeschrieben. Die besten E-Sportler der Schweiz messen sich vom 3. bis 5. Mai auf der grossen E-Sport-Bühne und kämpfen um 40'000 Franken.

Das Programm der E-Sport-Stage in der Halle 2.0:

Das sind die Teams:

«Starcraft 2»: Raligan SC vs. Mamba

«Overwatch»: March Marmots vs. Silent Gaming

«Rainbow Six»: Nexced vs. Lostik

«CS:GO»: Berzerk vs. Villains.

Freitag 3. Mai 2019

12.00 - 17.00: Let's Play

17.00 - 18.00: Opening Show Stars & Games Victoria Atkin & Jon Campling

18.00 - 21.00: Swiss Gaming Challenge «Starcraft 2» Final

Samstag 4. Mai 2019

10.00 - 10.30: Swiss Gaming Challenge Opening Show

10.30 - 13.30: Swiss Gaming Challenge «CS:GO »Final

13.30 - 15.30: Swiss Gaming Challenge «Rainbow Six Siege» Final

15.30 - 16.30: «Fortnite» Let's Play & Victoria Atkin

16.30 - 18.30: «Fifa 19» Schweizermeisterschaft 2vs2 Coca-Cola eCup

Sonntag 5. Mai 2019

10.00 - 12.00: Swiss Gaming Challenge «Overwatch» Final

12.00 - 14.00: Swiss Gaming Challenge «Fortnite» Invitationals

14.00 - 15.00: «Fortnite» Let's Play & Victoria Atkin

15.00 - 16.00: Swiss Gaming Challenge «Apex» Invitationals

16.00 - 19.00: «Fifa 19» Schweizermeisterschaft 1vs1 Coca-Cola eCup





