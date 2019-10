Die besten Handy-Gamer kämpfen im Verkehrshaus

E-Sport auf dem Handy ist keine Seltenheit mehr, Schweizer Ligen und Turniere richten sich auf den mobilen Markt aus. Heute spielen die acht besten Schweizer «Clash Royale»-Spieler um den Sieg am Red Bull Mobile Esports Open (kurz Red Bull M.E.O.).

«Clash Royale»-Turnier in Helsinki, organisiert vom Entwickler Supercell (Bild: Supercell) «Clash Royale»-Turnier in Helsinki, organisiert vom Entwickler Supercell (Bild: Supercell)

Das Turnier findet im Verkehrshaus der Schweiz in Luzern statt, wo einmal monatlich im Rahmen der Red Bull Gaming World by Logitech G Events zu verschiedenen E-Sport-Spielen stattfinden. Dem Gewinner winkt ein Ticket fürs internationale Finale in Madrid.

Die Spiele dauern voraussichtlich von 12.45 Uhr bis 17 Uhr und werden oben im Livestream englisch kommentiert.

