Schweizer hat die Chance auf einen Millionengewinn

Karim Benghalia, du spielst «Fortnite» als Airwaks. Wie kam es dazu?

Es war ein Prozess: Ich hatte ursprünglich das Pseudonym RWK gewählt, aber meine Freunde sprachen es immer als Airwaks aus. So kam es dazu.

Umfrage Wie viel Zeit pro Tag verbringst du mit «Fortnite»? Ein paar Minuten höchstens.

Etwa eine halbe Stunde.

So ungefähr eine Stunde.

Zwischen einer und zwei Stunden.

Zwischen zwei und drei Stunden.

Zwischen drei und vier Stunden.

Zwischen vier und fünf Stunden.

Zwischen fünf und sechs Stunden.

Mehr als sechs Stunden.

Ich spiele «Fortnite» nicht täglich.

Ich spiele das Game gar nicht.

Was ist deine Lieblingswaffe in «Fortnite»?

Im Moment ist meine Lieblingswaffe das Gewehr M1 Garand.

Was ist dein Kill-Rekord im Spiel?

32!

Welches Spiel hat dich zum E-Sport gebracht?

Es war «Counter-Strike 1.6». Damit hat alles angefangen.

Spielst du neben «Fortnite» auch noch andere Games?

Im Moment konzentriere ich mich voll auf die Weltmeisterschaft und darum gibt es nur «Fortnite». Aber sonst spiele ich gerne «League of Legends», «World of Warcraft» und «Counter-Strike».

Glaubst du, der Entwickler Epic könnte mit einem Update so kurz vor dem Final den Spielablauf von «Fortnite» ändern?

Ja, ich befürchte, dass sich die Karte ändern und Epic Games unseren Spawn modifizieren wird. [Anmerkung der Redaktion: der Einstiegspunkt auf der Karte].

Wie gehst du mit dem Druck um, vor einem Millionenpublikum zu spielen?

Ich trainiere viel. Es hilft mir dabei, diesen Druck zu bewältigen und zuversichtlich für das Finalspiel zu sein.

Welcher Spieler wird das Solofinale gewinnen?

Skite hat gute Chancen, zu gewinnen, aber es kann so viel passieren. Es ist sehr schwierig, eine Prognose zu erstellen.

Welches Duo wird den WM-Titel holen?

Ich denke, wir sind es [Anmerkung der Redaktion: Airwaks spielt mit dem französischen Spieler Nikof]. Abgesehen von uns setze ich auf das Duo NRG Zayt und Ghost Saf.

An der WM werden Millionen Dollar verteilt. Was machst du mit dem Geld, wenn du abräumst?

Ich werde sicher eine Uhr für meinen Vater kaufen. Auch wenn ich nicht den Jackpot knacke, wird es trotzdem Geschenke für meine Familie geben.

Schweizer an der WM



Der Genfer Airwaks spielt als Duo-Team mit seinem französischen Teamkollegen Nikof an der WM. Vier weitere Schweizer gewannen ein Ticket für die WM. Der Freiburger Kinstaar ist der einzige Schweizer, der sich sowohl für die Solo- als auch für die Duo-WM qualifiziert hat. Mit dabei zudem ist der Neuenburger Vato (der im Team mit dem französischen Skite teilnimmt), der Waadtländer 4zr (im Team mit Noward aus Belgien) und der Deutschschweizer Issa, der im Solofinal spielt. Am «Fortnite» World Cup wird ein Preisgeld von 30 Millionen Dollar verteilt.

(adi/tob)