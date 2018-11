So erlebte ich das Winter Royale von «Fortnite»

Am Samstag war es so weit. Ich und Tausende von Spielern traten an, um einen von 200 Plätzen für das Finale des «Fortnite»-Turniers Winter Royale zu ergattern. Nicht nur in Europa wurde um die vorderen Plätze gekämpft, auch in Nordamerika konnte man sich für das grosse Finale qualifizieren.

Über die Autoren

Bei «Fortnite» springen sie als Joshua Cruiser (15) und nicik_01 (17) aus dem Battle Bus. Ab sofort schreiben die zwei für 20 Minuten regelmässig über das Spiel. Der Liebligs-Skin von nicik_01: Himmelsjäger (Bild oben). Bei «Fortnite» springen sie als Joshua Cruiser (15) und nicik_01 (17) aus dem Battle Bus. Ab sofort schreiben die zwei für 20 Minuten regelmässig über das Spiel. Der Liebligs-Skin von nicik_01: Himmelsjäger (Bild oben).

Ich startete ohne grosse Erwartungen in die Qualifikation. Direkt beim ersten Spiel bemerkte ich, dass sich diese nicht wie die üblich gewohnten Runden spielen lässt. Viele Spieler spielten defensiv und suchten sich einen ruhigen Ort zum Landen, um nicht gleich am Anfang abgeschossen zu werden. Ich passte auch meinen Spielstil an und verhielt mich eher zurückhaltend.

Nach ein paar Runden konnte ich die ersten hart erkämpften Punkte holen. Je mehr Punkte ich sammelte, desto besser wurden auch die Gegner. Ab diesem Zeitpunkt fühlte ich mich machtlos und muss eingestehen, dass andere Spieler einfach um einiges besser waren als ich.

Fazit

Im Allgemeinen war ich mit meiner Leistung zufrieden, obwohl ich weit entfernt war von den besten Spielern Europas. Für mich bleibt der Spassfaktor bei «Fortnite» im Vordergrund.

Es war eine spannende Erfahrung, bei dieser Qualifikation dabei zu sein, da schliesslich auch um viel Geld gespielt wird. Ich kann es wirklich jedem empfehlen, bei der nächsten offenen Qualifikation zu einem «Fortnite»-Turnier teilzunehmen, um sein Können unter Beweis zu stellen.

Grosse Streamer beim grossen Finale

Der wohl grösste «Fortnite»-Streamer Ninja konnte sich für das nordamerikanische Finale qualifizieren. Ninja hat auf Twitch über 12 Millionen Follower und auf Youtube sogar über 19 Millionen. Er hat seine Qualifikation live auf Twitch gestreamt. Auch TSM_Myth hat sich für das grosse Finale qualifiziert. Er gehört mit 4,5 Millionen Follower auf Twitch auch zu den grossen «Fortnite»-Streamern.

Für Spieler aus Europa finden die Finalrunden vom 30. November bis am 1. Dezember statt. Spieler aus Nordamerika kämpfen Mitte Dezember um den Sieg.

Die Top Ten aus der Europa-Qualifikation findest du in der Bildstrecke oben.