Thurgauer reist nach Brasilien zur E-Sport-WM

Red Bull Player One ist ein internationaler Event, bei dem das Strategiespiel «League of Legends» im 1-gegen-1-Format gespielt wird. Dieses Jahr fand zum ersten Mal auch eine Schweizer Qualifikation statt.

Luca «Luna» Santos (rechts). (Foto: Red Bull) Luca «Luna» Santos (rechts). (Foto: Red Bull)

In der Red Bull Media World im Luzerner Verkehrshaus kämpften am Wochenende acht Schweizer um einen Platz im WM-Final. Als Sieger ging der 20-jährige Luca «Luna» Santos hervor. Er musste sich seinen Sieg hart erkämpfen: Seinen ersten Match gewann er nur um Haaresbreite.

Auf nach São Paulo

Auch im Final war es ein harter Kampf. Santos gewann im Best-of-three-Modus in der letzten Runde knapp gegen den Favoriten von Silentgaming, Marin «GoldenGod» Pudic. Vom Sieg war der Gewinner überrascht: «Auch für mich war GoldenGod der Favorit», sagt der Thurgauer bescheiden.

Für den Amriswiler geht die Reise nun weiter. Im November vertritt er die Schweiz an der «Red Bull Player One»-WM in São Paulo, Brasilien. «Ich kenne die teilnehmenden Spieler und werde mich gut darauf vorbereiten. Ich habe gezeigt, dass ich in den wichtigen Momenten siegen kann», sagt Luna selbstbewusst.

(rca)