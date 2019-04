Mergim fährt ans Finale der «Fifa»-Meisterschaft

Die 32 Teilnehmer spielten am Sonntag in den eStudios um einen begehrten Platz am Final des Coca-Cola-eCup zu ergattern. Es ging um die Qualifikation für die «Fifa 19»-Schweizermeisterschaft. Beworben hatten sich rund 600 Personen.

Als Sieger ging Mergim Sadriji hervor. Er hat für die BSC Young Boys gegen Patrick Wüthrich das entscheidende Spiel mit 3:1 gewonnen. Nach dem Sieg zeigte er sich überrascht: «In der Gruppenphase hatte ich einen schlechten Start», erklärt Mergim, der immer wieder an Turnieren in der Schweiz teilnimmt.

Er fährt nun an das grosse Finale. Dieses findet am 5. Mai an der Fantasy Basel statt. «Ich werde versuchen, den Sieg zu holen, bin aber schon damit zufrieden, dass ich überhaupt ans Finale fahren kann.» Er trifft auf die Gewinner anderer Vorrunden. Der Sieger erhält einen Pokal und die Gewinner teilen sich einen Preispool von 30'000 Franken. 20 Minuten wird das Finalspiel im Mai live übertragen.

