So sieht die Woche eines «Smash Bros.»-Profis aus

Anfang Dezember hat Nintendo «Super Smash Bros. Ultimate» veröffentlicht. Der Titel begeistert die Fachpresse und die Fans. Ob er allerdings Spieler des Gamecube-Vorgängers «Melee» zum Wechsel bewegt, ist fraglich. So hat etwa mit Jah Ridin einer der besten Schweizer Spieler gegenüber Esports.ch angekündigt , dass er bei «Melee» bleibt.



In der neusten Episode der E-Sport-Sendung «Good Game» wird das Gesamtphänomen «Super Smash Bros.» beleuchtet. Turnierorganisatoren geben Einblick in die wöchentlichen Turniere, und Streamer Erich kriegt ordentlich auf die Kappe. Die ganze Sendung ist am Montagabend um 22.15 Uhr auf MySports One ausgestrahlt worden. Sie ist auch auf Mysports.ch zu finden.

