«Big» trifft auf «Superman» – der diese Woche angelaufene Blockbuster «Shazam!» hat die Herzen von Publikum und Kritikern im Sturm erobert. Einer der Gründe: Die ansteckend euphorische Darstellung von Zach Levi als Titelheld Shazam, der das Kind im DC-Superhelden mit viel Energie, Witz und Charme spielt.

Im Interview mit 20 Minuten in London betonte Levi, wie wichtig es heutzutage sei, trotz allem Negativen in der Welt das Kind im Manne am Leben zu halten. Ein Mittel, um das zu erreichen, sind für ihn Videogames. Der US-Schauspieler, der sein Zocker-Talent im Film unter anderem mit ein paar Runden «Tekken» gegen seine Kumpels zeigen kann, ist ein erklärter Game-Fan.

«The Last of Us» und «Uncharted»

Klar, dass wir ihn darauf angesprochen haben und von ihm wissen wollten, welche Games er gern auf der grossen Leinwand sehen würde. «Oh mein Gott, wie viel Zeit haben wir?», antwortete der US-Star auf die Frage – und erzählte, dass er ein grosser «Uncharted»-Fan sei, die Hauptrolle des Nathan aber wohl bereits an Tom Holland («Spider-Man: Homecoming») vergeben sei. Er habe das «Uncharted»-Studio Naughty Dog sogar mal angerufen und sich nach den Filmrechten erkundigt, musste dann aber hören, dass diese bereits vergeben seien. «Foiled again!», Pech gehabt, wie er kommentierte.

Mehr noch würde ihn aber ein Film über einen anderen Naughty-Dog-Titel interessieren. In «The Last of Us» gebe es eine Vaterrolle, die auf ihn zugeschnitten sein könnte. Die könnte er sich gut vorstellen zu spielen, obwohl man ihn dafür noch etwas älter machen müsste. «Ich glaube aber, dass auch dieses Spiel bereits verfilmt wird», sagte Levi. «Völlig zu Recht übrigens, denn ‹The Last of Us› ist für mich nicht nur eines der besten Games, sondern eine der besten Geschichten überhaupt.»

(srt)