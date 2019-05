«Schweizer Games sind weltweit eine Inspiration»

Mitte April, einer der ersten warmen Tage des Jahres. Ein Café in der Nähe des Hauptbahnhofs Bern. Chris Bergstresser blinzelt in die Sonne, er sieht müde aus. Er ist soeben von einer Gamemesse in Kroatien zurück – die Reise nach Dubrovnik war nur eine unter vielen: Der Amerikaner, der mit seiner Familie in der Nähe von Neuchâtel lebt, jettet rund um die Welt, von Game-Event zu Game-Event. Er ist schwer zu fassen – ihn für ein Interview zu gewinnen, dauerte mehrere Wochen.

Geboren und aufgewachsen in San Francisco, kam Chris Bergstresser 1988 über die Musik zum damaligen Gamegiganten Atari, sein erster Job bestand im Audio- und Gamedesign. Später wechselte er zu Sega und half ab 1999 Konami, im westlichen Markt Fuss zu fassen. Bergstresser war Vizepräsident des Mobile-Gameunternehmens Miniclip mit Hauptsitz in Neuchâtel, gab bei Sega ein kurzes Comeback als COO und Präsident und ist heute als Investor und Akquisitionen-Manager für das nordische Medienunternehmen Modern Times Group tätig. Mit seiner Frau und seiner Tochter lebt er in der Nähe von Neuchâtel und will den Schweizer Pass beantragen. (Foto: jag)

Bergstresser ist so etwas wie eine stille Naturgewalt hinter der Schweizer Gameentwickler-Szene – eine mystische Figur, die überall dort anzutreffen ist, wo die Schweizer Designer einen wichtigen Auftritt haben. Ohne ihn wäre die Schweizer Szene nicht da, wo sie heute ist: Bergstresser ist ein alter Hase der Gameindustrie. Er hat bei Atari, Sega und Konami gearbeitet und ist weltweit so gut verknüpft wie kaum ein anderer. Seine Verbindungen halfen mit, die Schweizer Gamedesigner ins internationale Scheinwerferlicht zu rücken.

Der Brückenbauer

«Etwas vom Ersten, was ich machte, als ich vor acht Jahren in die Schweiz zog, war herauszufinden, was die hiesige Szene zu bieten hat», sagt er. Als Vizepräsident des Mobile-Game-Unternehmens Miniclip war er in die Schweiz gekommen, er wollte in die hiesige Community eintauchen. Für ihn sei dies der beste Weg, eine Kultur zu verstehen. Er nahm Kontakt mit Pro Helvetia und dem Gameförderungsprogramm auf und bot seine Dienste an.

Bergstresser brachte die Schweizer Entwickler mit internationalen Investoren zusammen, baute für sie Brücken, öffnete Türen und sorgte dafür, dass die Designer von der internationalen Gameindustrie wahrgenommen wurden. Er förderte sie darin, in sogenannten Pitches zu bestehen und etwas vom amerikanischen Just-do-it-Spirit aufzunehmen. «Während die Amerikaner es verstehen, Mist in Gold zu verpacken, sind die Schweizer zu bescheiden», sagt er.

Insipration für andere

Verstecken müssen sie sich nämlich nicht. Früher seien zwar viele experimentelle Games für ein eher nerdiges Publikum entstanden und die Szene sei fragmentiert gewesen. Mittlerweile hätten die Designer aber riesige Fortschritte gemacht: Die Szene ist zusammengewachsen und es entstehen Spiele, die auf Gamefans zugeschnitten sind. Die Kombination aus technologischem Wissen, experimenteller Innovationskraft und gutem Design seien Stärken, die sich nutzen lassen. «Ich sehe sehr starke Games», sagt er und spielt auf Titel wie «First Strike», «Nimbatus» und «FAR: Lone Sails» an. Die Entwickler seien heute auch eher mal bereit zu scheitern.

Mittlerweile geniessen die Schweizer Gamedesigner laut Bergstressser international einen hervorragenden Ruf und gelten als Inspiration für viele andere. Einen nicht zu unterschätzenden Anteil daran habe neben der Kulturstiftung Pro Helvetia mit ihrem Förderprogramm vor allem das Gamedesign-Studium der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK). «Die Schule bietet eine der besten Gamedesign-Ausbildungen der Welt», sagt Bergstresser, der auch als Präsident des Ludicious Zürich Game Festival tätig ist und in seiner wenigen freien Zeit einheimische Gameentwickler mentoriert und berät. «Ich liebe ihren Sinn für innovative Ideen», sagt er, nimmt einen Schluck Tee und blinzelt dabei in die Sonne.

