«Star Wars»-Szene läuft exklusiv bei «Fortnite»

Am 18. Dezember läuft «Star Wars Episode 9 – Der Aufstieg Skywalkers» in den Kinos an. Wer jedoch nicht so lange warten kann, sollte am Samstagabend «Fortnite» öffnen. Im Spiel wird während eines Live-Events exklusiv ein Clip des Films zu sehen sein. Los gehts ab 20 Uhr Schweizer Zeit im Autokino namens Risky Reels. Die virtuelle Türöffnung ist ab 19.30 Uhr.

Der «Star Wars»-Regisseur J.J. Abrams persönlich werde sich zu Wort melden, kündigt der Spielentwickler Epic Games an. Bereits im November wurde der neue «Star Wars»-Film bei «Fortnite» promotet. Damals gab es einen Skin zu kaufen, der die Spieler in den legendären weissen Stormtrooper schlüpfen liess.

Alle, die im Spiel beim Event dabei sind, erhalten zudem kostenlos den TIE-Wisperjäger-Hängegleiter. Zudem soll es im Item-Shop neue «Star Wars»-Outfits, Hängegleiter, Spitzhacken und Emotes zu kaufen geben.

Batman und Marshmello

Es ist nicht das erste Mal, dass Entwickler Epic mit Hollywood kooperiert. So tauchten in der Vergangenheit schon Figuren aus «Avengers»- oder «Batman»-Filmen auf.

Wie erfolgreich der kommende Live-Event sein wird, wird sich zeigen. Bei der «Fortnite»-Show von Musiker Marshmello, die Anfang 2019 stattfand, schauten über zehn Millionen Menschen zu. Im Anschluss daran wurde der Gig zudem millionenfach auf Youtube angeklickt.

*nicik_01 (18) und Joshua Cruiser (16) springen bei «Fortnite» regelmässig aus dem Battle-Bus. Für 20 Minuten schreiben sie über das Spiel.