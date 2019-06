«Watch Dogs Legion»-Gameplay rettet Ubisoft

Eines vorweg: Ein neues «Splinter Cell» gab es in Los Angeles nicht zu sehen. Dafür aber hat Ubisoft jede Menge neue Trailer, Infos und Release-Termine für Highlights wie «Watch Dogs Legion», «Ghost Recon: Breakpoint» oder «Rainbow Six Quarantine» veröffentlicht. Zudem wurde mit «Gods & Monsters» eine kleine Überraschung in Form eines zuvor noch gänzlich unbekannten Open-World-Fantasy-Abenteuers angekündigt.

Umfrage Bist du ein Gamer? Ja klar.

Manchmal zocke ich schon.

Nicht mehr.

Nein.

«Watch Dogs Legion»

Dass «Watch Dogs Legion» im London nach dem Brexit spielt, war bereits bekannt. Ubisoft geht mit dem dritten Teil der Hacker-Saga aber offenbar völlig neue Wege und probiert sich an einem innovativen Open-World-Konzept, das eine neue Spielerschicht ansprechen soll. Das düstere erste Gameplay sieht jedenfalls sehr, sehr vielversprechend aus.

«Rainbow Six Quarantine»

Auch ein neuer «Rainbow Six»-Ableger wurde in Los Angeles angekündigt. «Rainbow Six Quarantine» ist ein Koop-Shooter, in dem zombieartige Aliens abgeknallt werden müssen. Der Titel erscheint nächstes Jahr für PS4, Xbox One und PC. Na ja.

«Roller Champions»

Auch «Roller Champions» wurde bereits vor der E3 geleakt. Nun aber wurde das Gameplay zum spassigen Sportspiel präsentiert. In einer ovalen Arena treten Dreier-Teams gegeneinander an und müssen versuchen, zu punkten. «Rocket League» lässt grüssen.

«Gods & Monsters»

Den Abschluss der Ubisoft-Pressekonferenz machte das neue Open-World-Rollenspiel «Gods & Monsters». Es erscheint im Februar 2020 und lässt Spieler in cooler Comic-Optik gegen alle möglichen Monster der griechischen Mythologie kämpfen. Innovativ ist anders, aber wenigstens sind es echte News.

Zudem kriegt «Assassin's Creed: Odyssey» zwei neue Gratis-Features, «The Division 2» neue DLC-Episoden, «For Honor» geht demnächst auf «Seelenjagd», Sam Fisher kommt aufs Handy und «Ghost Recon Breakpoint» hat einen neuen Trailer mit US-Star Jon Bernthal («The Punisher»). Voll überzeugen konnte Ubisoft an der E3 2019 zwar nicht, aber das «Watch Dogs Legion»-Gameplay reisst vieles heraus.





(srt)