Profi-Gamerin stirbt 24-jährig

Maria «Remilia» Creveling, professionelle «League of Legends»-Spielerin und Twitch-Streamerin, ist am Freitag im Alter von nur 24 Jahren verstorben. Dies berichtete ihr enger Freund, der E-Sports-Journalist Richard Lewis, auf Twitter.

Sie sei friedlich im Schlaf gestorben, schrieb Lewis am Sonntag im Kurznachrichtendienst. Auch «Remilias» Freund äusserte sich auf Twitter und sprach von ihrer gemeinsamen Zeit als «den besten vier Monaten unseres Lebens». Es sei ein Privileg, sie gekannt zu haben.

My girlfriend Maria died last night, she wouldn't want any lengthy public statement, so all I'll say is the 4 months I knew her were the best of both our lives and although she deserved so much more, it was a privilege to know her for the short time I did. RIP Maria, I love you.