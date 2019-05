Wie Games junge Künstler und ihr Werk beeinflussen

Als eines der ersten Kunstwerke, das sich auf Computergames bezieht, gilt «Ars Doom», das 1995 von Orhan Kipcak und Reini Urban für das Kunstfestival Ars Electronica entwickelt wurde. Der Spieler bewegt sich durch die bekannte Welt des Shooters und betrachtet dabei, mit einem Pinsel bewaffnet, wie in einem Museum an den Wänden angebrachte Bilder. Ein jüngeres Beispiel ist «ioq3aPaint» von Julian Oliver, das sich einen Fehler in der Engine des Shooters Quake zunutze macht. Die virtuelle Umgebung verformt und verfärbt sich dabei und lädt dazu ein, Screenshots und Videos zu erstellen. In den letzten Jahren wurden mehrere Projekte veröffentlicht, über deren Status sich die Community streitet: «Gone Home», «Proteus» oder «Dear Esther» bieten frei erkundbare, dynamische Umgebungen, aber wenig bis keine Interaktion. Was braucht es also, dass ein Programm als Game bezeichnet werden darf?