Bekämpfe jetzt mit uns die Zombie-Apokalypse!

Im Survival-Horror-Game «Resident Evil 2» lauert der Tod hinter jeder Tür. Vor 21 Jahren lehrte der Titel die Gamer der Playstation das Fürchten. Nun bringt Entwickler Capcom das Spiel zurück.

Das Remake ist mit ordentlich Nostalgie ausgestattet, aber um einiges gruseliger als das Original. Der Titel spielt in Racoon City. Ein böses Virus hat die Einwohner des Städtchens in Zombies verwandelt. An den Wänden klebt Blut, im Gang stapeln sich die Leichen.

Auf zur Zombie-Jagd!

Das Spiel ist eine Mischung aus ruhigen Passagen und panischem Überlebenskampf: Als Protagonist Leon oder Claire zählt man die Schrotpatronen, während man sich die Grundsatzfrage stellt, wie viele Zombiebisse man eigentlich aushalten kann.

