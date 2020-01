«Cyberpunk 2077» verspätet sich 5 Monate

Schlechte Nachrichten für alle, die sich bereits auf die Veröffentlichung des wohl meist erwarteten Videospiels des Jahres, «Cyberpunk 2077», gefreut haben: Auf Twitter hat die Firma CD Projekt Red verkündet, dass sich das Spiel ganze fünf Monate verspäten wird. Neues Veröffentlichungsdatum ist der 17. September 2020.

We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV