Die Champion-Series in «Fortnite» kehren zurück

Die Champion-Series kehren zurück. Seit die Reihe zum ersten Mal zusammen mit der Season am 16. August 2019 begann, ist das nun der dritte Event. Die neue Champion-Series beginnen am 20. März und bringen den kompetitiven Wettbewerb für die Season 2 in Kapitel 2 zurück.

Grundsätzlich sind es nur drei Punkte, die für die Teilnahmebedingungen erfüllt werden müssen. Dazu gehört zum einen die aktivierte Zwei-Faktor-Authentifizierung, zum anderen muss man sich mit einem Duopartner zusammentun. Als Letztes muss man sich für die «Champion-Liga» im Arenamodus qualifizieren.

Der Wettbewerb wird in zwei Kategorien unterteilt. Diese bestehen aus PC-Spielern und Konsolen- sowie Mobile-Spielern. Die beiden können bei der Duobildung nicht kombiniert werden. Beide Kategorien kämpfen um einen eigenen Preispool.

Was gibt es zu gewinnen?

Wie bei jedem «Fortnite»-Wettbewerb gibt es auch hier wieder hohe Geldpreise zu gewinnen. Jedoch erscheinen einem diese deutlich geringer als bei anderen Events. Das liegt vor allem daran, dass die Preisgelder auf die PC- und Konsole/Mobile-Kategorien aufgeteilt wurden.

Bei manchen Pros kommt das gar nicht gut an, da die meisten professionellen «Fortnite»-Spieler nur auf dem PC spielen. So schreibt zum Beispiel @benjyfishy auf Twitter:

remember when we used to get $32k for winning one trio week? there has to be some god prize pool event soon 🙏 pic.twitter.com/uSHVOa72Sh