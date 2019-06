Die nächste Generation der Gamedesigner

Turmzimmer, vierter Stock, Toni-Areal der Zürcher Hochschule der Künste. Ein karger Raum, seelenlos. Fast die gesamte Bachelorklasse des Abschlussjahrgangs 2019 der Fachrichtung Gamedesign ist versammelt. 17 Studierende unterschiedlicher Altersklassen. Es herrscht eine aufgeregte, joviale Stimmung. Gleich werden sie einzeln oder zu zweit ihre Bachelor-Abschlussarbeiten präsentieren, der Beamer läuft schon. Zwei Minuten haben sie Zeit, ihr Spiel vorzustellen. Man spürt die Nervosität, aber auch den Zusammenhalt.

Umfrage Spielst du Schweizer Games? Fast jedes, das ich in die Finger kriege.

Ganz selten, meist nur bei Ausstellungen.

Nur bekannte wie den «Landwirtschaftssimulator», u.ä.

Nie.

«Wir sind eine sehr familiäre Klasse», sagt eine Studentin. Der Zusammenhalt sei grösser als bei früheren Jahrgängen, fügt ein Student an. Das offene Atelier an der Schule habe die Zusammenarbeit gefördert – auch wenn viele allein an ihren Games gearbeitet hätten. «Wir genossen viele Freiheiten», ergänzt eine Studentin. Beigebracht wird den Studenten nicht nur Design und Programmierung, auch grundsätzliche Spielmechaniken stehen auf dem Programm. Manche wünschen sich, sie würden auch in Projektmanagement unterrichtet; offensichtlich ist einigen die Zeit davongelaufen. «Der Druck, den wir uns selbst aufsetzten, war hoch», sagt einer der Studenten, er hätte gerne noch mehr experimentiert.

Grosser Anteil an Umweltthemen

Das Niveau ist entsprechend hoch, auch wenn es sich bei den Bachelorarbeiten nicht um fertige Spiele handelt – eher um erste professionelle Ausflüge ins Universum der Gameentwicklung. Auffallend ist der bisweilen absurde Humor, der sich in einigen Games zieht; als hätten einige der Studenten in ihrer Freizeit besonders gern und oft den «Goat Simulator» gespielt. Bemerkenswert ist auch, wie sehr Umweltthemen dieses Jahr die Studierenden beschäftigen. Sowohl das edukative Seriousgame «Ghost Host» wie die Auftragsarbeit«EnergySim 2050» befassen sich mit den Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz, während «The Realms of Below and Beyond» Spielern das Leben im Erdreich näherbringt.

Die diesjährige Generation hat indessen nicht auffällige Games wie beispielsweise das Ausnahmegame «FAR: Lone Sails» im Gepäck, kann aber mit bemerkenswert durchdachten, professionell gemachten und bisweilen grotesk-komischen Games aufwarten. Oder um es mit dem Gamedesign-Dozenten René Bauer zu sagen: «Es gibt fast kein Spiel, das nicht an einer interessanten und relevanten Baustelle des Game-Designs arbeitet.» Was angesichts seines kritischen Blicks ein grosses Kompliment ist.

Schweizer Gamedesigner - die nächste Generation